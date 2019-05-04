2019-05-04T16:17:21+03:00
Общество

В Евпатории застройщика заставили провести газ в квартиры дольщиков

Права собственников многоэтажки в 8-м микрорайоне защитила прокуратура
Галина КОВАЛЕНКО
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В Евпатории в квартирах дольщиков многоэтажного дома появился природный газ после вмешательства прокуратуры

Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как надзорный орган по заявлению горожанина вплотную занялся проверкой исполнения закона об участии граждан в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

Оказалось, что застройщик сдал в эксплуатацию жилую многоэтажку в 8-ом микрорайоне Евпатории, которую возвели на деньги граждан, без газификации, хотя она было обговорена в договоре долевого участия.

- Ввиду выявленных нарушений прокуратурой в адрес застройщика – ООО «Иссо» внесено представление, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым и резюмирует, - сейчас многоквартирный дом подключен к сетям газоснабжения, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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