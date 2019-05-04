В Евпатории застройщика заставили провести газ в квартиры дольщиков
В Евпатории в квартирах дольщиков многоэтажного дома появился природный газ после вмешательства прокуратуры
Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как надзорный орган по заявлению горожанина вплотную занялся проверкой исполнения закона об участии граждан в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.
Оказалось, что застройщик сдал в эксплуатацию жилую многоэтажку в 8-ом микрорайоне Евпатории, которую возвели на деньги граждан, без газификации, хотя она было обговорена в договоре долевого участия.
- Ввиду выявленных нарушений прокуратурой в адрес застройщика – ООО «Иссо» внесено представление, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым и резюмирует, - сейчас многоквартирный дом подключен к сетям газоснабжения, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU