2019-05-04T18:11:45+03:00
Общество

В Крыму отмечают Хыдырлез

Национальный праздник крымских татары проходит в Бахчисарае
Галина КОВАЛЕНКО
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Хыдырлез – яркий и красивый праздник. Фото: Руслан Бальбек/FBХыдырлез – яркий и красивый праздник. Фото: Руслан Бальбек/FB
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4 мая, на полуострове отмечается Хыдырлез – национальный праздник крымских татар.

Торжество имеет глубокие исторические корни, когда таким образом отмечалось завершение весеннего сева и выгон домашнего скота на летние стоянки.

По доброй традиции, из года в год, в первую неделю мая в Бахчисарае проходят массовые гулянья.

- Это праздник настоящей искренней радости для взрослых и детей. Это символ того, что крымчане мирно живут на полуострове и пьют кофе из одной турки. - считает депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек. - Хыдырлез - это праздник гастрономии и народной музыки.

На празднике можно отведать блюда национальной кухни, послушать музыку и песни.

Не возбраняется и самому блеснуть талантами, если не музыкальными, то спортивными. На празднике проходят соревнования по национальной борьбе «Куреш», армрестлингу, поднятию гири и перетягиванию каната.

ИСТОЧНИК KP.RU

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