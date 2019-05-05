2019-05-05T06:04:10+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 мая: без дождя и тепло до +25

На полуострове сохраняется штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Скоро вода прогреется и можно будет купатся, не только водоплавающим, но и людям.Скоро вода прогреется и можно будет купатся, не только водоплавающим, но и людям.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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5 мая, вполне комфортный выходной, если брать во внимание погоду.

Правда, по-прежнему актуально штормовое предупреждение и сохраняется высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до15 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

Вода в Черном море: в Феодосии 11°, Алуште 11°, Ялте 11°, в р-не горы Карадаг 11°, Севастополе 13…15° и Евпатории 15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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