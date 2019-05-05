2019-05-05T11:12:19+03:00
Общество

В Крыму пенсионерка заблудилась в пещерном монастыре Качи-Кальон

77-летняя женщину вышла на прогулку и пропала, но ее удалось найти
Галина КОВАЛЕНКО
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На прогулке по горам нужно быть очень острожным.На прогулке по горам нужно быть очень острожным.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Крымским спасателям сообщили в девять вечера сообщили, что в Бахчисарайской районе пропала 77-летняя женщина. Она вышла из дома и направилась в сторону пещерного монастыря Качи-Кальон. Наступила темнота и близкие пенсионерки забеспокоились, что она не вернулась домой.

На поиски тут же отправились сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

- Были обследованы пещерные сооружения всех четырех гротов, а также туристическая тропа, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Спасатели час прочесывали местность, как стало известно, что потерявшуюся нашли сотрудники полиции. Пенсионерка жива и здорова, в медицинской помощи не нуждается.

Всего с начала нового 2019 года сотрудники КРЫМ-СПАСа уже 44 раза участвовали в поисковых работах в горно-лесной зоне. И сумели оказать помощь 89 пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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