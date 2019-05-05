В Симферополе сотрудник кафе «обчистил» клиента на 19 500 рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-05T11:48:24+03:00

Крымчанину, подозреваемому в краже барсетки, грозит до 5 лет тюрьмы

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В дежурную часть полиции Симферополя принес заявление 50-летний горожанин, который пожаловался, что у него среди белого дня, прямо в кафе исчезла барсетку с деньгами и документы. Всего добра на 19 500 рублей.

- По подозрению в совершении преступления задержан не судимый 24-летний сотрудник кафе, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Задержанный не стал отпираться и рассказал, что потерпевший забыл свою барсетку на диванчике в кафе. И он присвоил забытую вещь себе. Деньги потратил, а барсетку вместе с документами выбросил в уличную урну.

На молодого человека завели уголовное дело кража, совершенная с причинением значительного ущерба.

По п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU