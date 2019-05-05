В Симферополе 6 мая частично отключат свет на 12 улицах
В столице Республики Крым планируется довольно масштабная "отключка": стиральными машинами, фенами и телевизорами нельзя будет пользоваться целый день жителям ряда домов на 12 улицах и одном переулке.
- Отключения электроснабжения произойдет в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».
И так, где в Симферополе, в понедельник, 6 мая, не будет света:
улица Братьев Ивановых, 1-28, 30-34 (чет);
улица Колосковая, 2-8, 10;
улица Сельская, 2-28 (чет);
улица Космонавтов, 1-12;
улица Сенокосная, 1-18;
улица Водоемная, 1-4, 6-16 (чет);
улица Пшеничная, 1-11, 13-21 (нечет);
переулок Индустриальный, 1-9, 41;
улица Калинина, 20-28 (чет), 33-37 (нечет);
улица Калинина/Дзюбанова;
улица Спера, 24-66(чет), 37-53 (нечет);
улица Эскадронная, 16, 15-23 (нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU