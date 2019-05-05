В Симферополе 6 мая частично отключат свет на 12 улицах

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-05T14:27:17+03:00

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В столице Республики Крым планируется довольно масштабная "отключка": стиральными машинами, фенами и телевизорами нельзя будет пользоваться целый день жителям ряда домов на 12 улицах и одном переулке.

- Отключения электроснабжения произойдет в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

И так, где в Симферополе, в понедельник, 6 мая, не будет света:

улица Братьев Ивановых, 1-28, 30-34 (чет);

улица Колосковая, 2-8, 10;

улица Сельская, 2-28 (чет);

улица Космонавтов, 1-12;

улица Сенокосная, 1-18;

улица Водоемная, 1-4, 6-16 (чет);

улица Пшеничная, 1-11, 13-21 (нечет);

переулок Индустриальный, 1-9, 41;

улица Калинина, 20-28 (чет), 33-37 (нечет);

улица Калинина/Дзюбанова;

улица Спера, 24-66(чет), 37-53 (нечет);

улица Эскадронная, 16, 15-23 (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU