2019-05-05T16:17:33+03:00
Общество

В Крыму обещают дожди и грозы

Погода испортится в самом начале рабочей недели
Галина КОВАЛЕНКО
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Жителям и гостям Крым нужно приготовить зонтики.Жителям и гостям Крым нужно приготовить зонтики.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Крымские метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время на полуостров нагрянет ненастье: небо заволокут тучки и на землю польются потоки воды. Засверкают и молнии.

- В начале рабочей недели пройдут кратковременные дожди с грозами, - сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты считают, то малоприятный сюрприз напрямую связан с прохождением атмосферных фронтальных разделов Балканского циклона. Так же синоптики говорят о том, что на полуострове будет хозяйничать умеренный юго-западный ветер, который усилится до сильнее до 17 м/с. в центральных и западных районах.

В среднем же на Крымском полуострове столбик термометра в темное время суток покажет + 8…3°, а когда выглянет солнышко и наступит день, то поднимется до 20…25°.

В среду, 8 мая, в преддверии Дня Победы станет прохладнее на 2-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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