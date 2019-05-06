В Севастополе с 1 июня откроется купальный сезон
В субботу, 1 июня, в Севастополе открывается купальный сезон. Он устанавливается до 15 сентября, сообщили в пресс-службе правительства города-героя
Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов отметил, что на сегодня уже установлены 36 мест массового отдыха на водных объектах.
А два из них сейчас проходят завершающую процедуру определения операторов пляжей.
- Два городских пляжа - в Балаклаве и Ушаковой балке на сегодняшний день также получили заключение санэпиднадзора. Остальные пляжи ведут работу по подготовке соответствующих документов, - дополнил Тарасов.
Кстати, перед началом майских праздников в Черноморском районе Крыма открыли автокемпинг на 1000 мест. Помимо современной пляжной инфраструктура, он оборудован фуд-кортами, пунктами проката велосипедов, водными мотоциклами, прогулочными катерами, медпунктом и аптекой.
ИСТОЧНИК KP.RU