2019-05-06T12:39:36+03:00
Туризм

В Севастополе с 1 июня откроется купальный сезон

Он устанавливается по 15 сентября
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Установлены 36 мест массового отдыха на водных объектахУстановлены 36 мест массового отдыха на водных объектахФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В субботу, 1 июня, в Севастополе открывается купальный сезон. Он устанавливается до 15 сентября, сообщили в пресс-службе правительства города-героя

Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов отметил, что на сегодня уже установлены 36 мест массового отдыха на водных объектах.

А два из них сейчас проходят завершающую процедуру определения операторов пляжей.

- Два городских пляжа - в Балаклаве и Ушаковой балке на сегодняшний день также получили заключение санэпиднадзора. Остальные пляжи ведут работу по подготовке соответствующих документов, - дополнил Тарасов.

Кстати, перед началом майских праздников в Черноморском районе Крыма открыли автокемпинг на 1000 мест. Помимо современной пляжной инфраструктура, он оборудован фуд-кортами, пунктами проката велосипедов, водными мотоциклами, прогулочными катерами, медпунктом и аптекой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские задержали в Симферополе студента с крупной партией наркотиков
В Симферополе 7 мая перекроют центральные улицы в связи с генеральной репетицией Парада Победы
В Евпатории начнутся работы по реконструкции трамвайных путей: Им более 100 лет
Несмотря на запрет: 54-летний браконьер в Крыму выловил камбалу калкан на 70 тысяч рублей
Глава Крыма выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево»
Погода в Крыму на 6 мая: до+25 и дождь
Появилось видео: Как в Севастополе готовятся к съемкам с Михаилом Боярским в ленте «Гардемарины 4»
В Крыму обещают дожди и грозы
В Симферополе 6 мая частично отключат свет на 12 улицах
В Симферополе сотрудник кафе «обчистил» клиента на 19 500 рублей
В Крыму пенсионерка заблудилась в пещерном монастыре Качи-Кальон
В Крыму запущены прямые авиарейсы в Тюмень
Погода в Крыму на 5 мая: без дождя и тепло до +25
В Крыму отмечают Хыдырлез
В Евпатории застройщика заставили провести газ в квартиры дольщиков
В Крыму возле железнодорожных путей нашли 2 авиабомбы