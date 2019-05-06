2019-05-06T13:34:03+03:00
Общество

В Симферополе 7 мая перекроют центральные улицы в связи с генеральной репетицией Парада Победы

Также запретят парковку для транспорта
Александра КОРШУНОВА
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Ограничения будут действовать с 8 до 11 утраОграничения будут действовать с 8 до 11 утраФото: Наталья Гоцанюк
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Во вторник, 7 мая, в Симферополе перекроют движение транспорта в связи с генеральной репетицией Парада Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе Мининформа Республики Крым, перекроют проспект Кирова, на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Советская, с 08.00 часов до 11.00.

- На указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств в этот же период времени, - добавили в министерстве.

Гостей и жителей крымской столицы попросили учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

ВАЖНО

В Симферополе 9 мая движение транспорта будет затруднено в связи с проведением Парада Победы. В местах проведения парада будет запрещен проезд машин и общественного транспорта.

Так, ограничения будут действовать с 05:00 до 12:30.

Кстати, "КП" подготовила программу мероприятий на 9 мая в Симферополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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