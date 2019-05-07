Погода в Крыму 7 мая: дожди, грозы и тепло до +23
7 мая, во вторник, на полуострове по-прежнему действует штормовое предупреждение и вдобавок ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром и днем дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 14…16°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременные дожди. Местами грозы. В отдельных пунктах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.
ИСТОЧНИК KP.RU