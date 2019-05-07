Погода в Крыму 7 мая: дожди, грозы и тепло до +23

СЕГОДНЯ 05:38 2019-05-07T05:38:31+03:00

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7 мая, во вторник, на полуострове по-прежнему действует штормовое предупреждение и вдобавок ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром и днем дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 14…16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременные дожди. Местами грозы. В отдельных пунктах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.

ИСТОЧНИК KP.RU