2019-05-06T16:08:49+03:00
Происшествия

В Евпатории задержали женщину-наркодилера

Подозреваемую отправили в СИЗО и завели на нее уголовное дело
Галина КОВАЛЕНКО
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Жительницу города Евпатории, подозревают в причастности к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина на систематической основе занималась реализаций на территории города Евпатории и Сакского района опия, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

На 36-летнюю крымчанку завели уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По статье 228.1 Уголовного Кодекса РФ ей грозит солидный срок заключения.

Сейчас молодую женщину задержали. Подозреваемую по решению суда взяли под стражу сроком на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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