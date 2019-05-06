Симферопольцы несут цветы к мемориалу в память о погибших при трагедии в Шереметьеве

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-06T16:18:15+03:00

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6 мая на площади Ленина в Симферополе появился мемориал памяти в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета в аэропорту «Шереметьево». В ЧП погибли 41 человек.

Руководство администрации, жители и гости крымской столицы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

Глава города Наталья Маленко выразила соболезнования, сочувствие и поддержку родственникам и близким погибших.

- Мы скорбим вместе с ними и разделяем боль невосполнимой утраты. Страшная, непоправимая беда пришла в десятки семей. Смириться с человеческим горем и гибелью невинных людей - невозможно. Всем им - наши молитвы и светлая память. Всем пострадавшим - скорейшего и полного выздоровления, - выразила слова поддержки Маленко.

Кстати, соболезнования выразил также глава Крыма Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU