В Севастополе изъяли 860 литров суррогатного алкоголя

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-06T16:50:01+03:00

Суррогат хранился в торговом павильоне. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Севастополе следователи провели обыск и изъяли 830 литров этилового спирта и более 30 литров спиртосодержащей жидкости. В хранении, перевозке и продаже опасного суррогата подозревается местный житель.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении, перевозке и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю.

Выяснилось, что предприниматель держал для продажи в своем торговом павильоне, который находится на рынке, что по улице имени Шабалина, спиртосодержащую жидкость, небезопасную для жизни и здоровья потребителей.

Подозреваемого задержали бойцы спецподразделения «Гром» с поличным: после продажи нескольких литров суррогата.

Житель Севастополя во всем признался. По ч.1. ст. 238 УК РФ подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU