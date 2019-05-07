2019-05-07T08:59:50+03:00
Общество

В Севастополе «Мангуст» будет ловить браконьеров

Современный катер прибыл в распоряжение транспортной полиции [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Длина катера составляет 19 метров, вес – 30 тонн. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.Длина катера составляет 19 метров, вес – 30 тонн. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
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В Севастопольское отделение полиции на транспорте прибыл из Новороссийска катер «Мангуст».

Судно будет использоваться для борьбы с браконьерами и спасательных работ в морской акватории.

- Использовать «Мангуст» планируется по всему Южному побережью Крыма, где есть возможность незаконной добычи водных биологических ресурсов, - сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Также катер, например, будет доставлять следственно-оперативную группы к месту ЧП, если туда нельзя добраться по суше.

В Севастополе за порядком в море следит быстроходный катер "Мангуст".Судно будет использоваться для борьбы с браконьерами и спасательных работ в морской акватории. Видео: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.! другой источник

- «Мангуст» позволит проводить многосуточные рейды без захода в порты, так как оборудован всем необходимым для проживания нескольких человек, помимо экипажа, – отметил врио начальника Крымского ЛУ МВД России на транспорте Денис Никаноров.

На бортах катера размещены фара-искатели, радиостанции морского и речного диапазонов.

Две мощных водометных силовых установки разгоняют катер до 100 км/час, что не позволит скрыться нарушителям закона от преследования.

Есть современная компьютерная и цифровая техника, тепловизор, видеорегистраторы и мощная система ГЛОНАСС/GPS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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