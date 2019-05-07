В Севастополе «Мангуст» будет ловить браконьеров
В Севастопольское отделение полиции на транспорте прибыл из Новороссийска катер «Мангуст».
Судно будет использоваться для борьбы с браконьерами и спасательных работ в морской акватории.
- Использовать «Мангуст» планируется по всему Южному побережью Крыма, где есть возможность незаконной добычи водных биологических ресурсов, - сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Также катер, например, будет доставлять следственно-оперативную группы к месту ЧП, если туда нельзя добраться по суше.
В Севастополе за порядком в море следит быстроходный катер "Мангуст".Судно будет использоваться для борьбы с браконьерами и спасательных работ в морской акватории. Видео: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.! другой источник
- «Мангуст» позволит проводить многосуточные рейды без захода в порты, так как оборудован всем необходимым для проживания нескольких человек, помимо экипажа, – отметил врио начальника Крымского ЛУ МВД России на транспорте Денис Никаноров.
На бортах катера размещены фара-искатели, радиостанции морского и речного диапазонов.
Две мощных водометных силовых установки разгоняют катер до 100 км/час, что не позволит скрыться нарушителям закона от преследования.
Есть современная компьютерная и цифровая техника, тепловизор, видеорегистраторы и мощная система ГЛОНАСС/GPS.
ИСТОЧНИК KP.RU