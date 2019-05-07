2019-05-07T13:04:09+03:00
Общество

В Симферопольском районе сгорела легковушка Daewoo Nexia

К счастью, пострадавших нет
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Машина сгорела почти до тла. Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымМашина сгорела почти до тла. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
Изменить размер текста:

В Симферопольском районе, недалеко от села Мраморное, вечером 6 мая загорелся автомобиль. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, сотрудники пожарной охраны в течение 20 минут ликвидировали огонь. И предприняли все меры по безопасности.

- Огонь практически полностью уничтожил автомобиль. Пострадавших при данном происшествии нет. Причины возникновения огня устанавливают эксперты, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.

Кстати, в этот же день в Новом Свете стало плохо женщине. У нее поднялось давление и она на время потеряла сознание. К ней на помощь выехали спасатели. Ее пришлось эвакуировать с помощью катера, который предоставил неравнодушный житель.

После этого пострадавшую одесситку передали сотрудникам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымские спасатели нашли потерявшегося мужчину из Московской области по навигатору
Одесситка потеряла сознание на тропе Голицына: Ее спасали на частном катере
В Гагаринском парке Симферополя высадили 50 экзотических растений
Часть Крыма до вечера 7 мая останется без воды
В Севастополе «Мангуст» будет ловить браконьеров
Погода в Крыму 7 мая: дожди, грозы и тепло до +23
Минобраз РК принял решение убрать из пособия по истории Крыма главу о коллаборационизме
Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали
В Севастополе изъяли 860 литров суррогатного алкоголя
Симферопольцы несут цветы к мемориалу в память о погибших при трагедии в Шереметьеве
В Евпатории задержали женщину-наркодилера
Полицейские задержали в Симферополе студента с крупной партией наркотиков
В Симферополе 7 мая перекроют центральные улицы в связи с генеральной репетицией Парада Победы
В Севастополе с 1 июня откроется купальный сезон
В Евпатории начнутся работы по реконструкции трамвайных путей: Им более 100 лет
Несмотря на запрет: 54-летний браконьер в Крыму выловил камбалу калкан на 70 тысяч рублей
Глава Крыма выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево»
Погода в Крыму на 6 мая: до+25 и дождь
Появилось видео: Как в Севастополе готовятся к съемкам с Михаилом Боярским в ленте «Гардемарины 4»
В Крыму обещают дожди и грозы
В Симферополе 6 мая частично отключат свет на 12 улицах
В Симферополе сотрудник кафе «обчистил» клиента на 19 500 рублей
В Крыму пенсионерка заблудилась в пещерном монастыре Качи-Кальон
В Крыму запущены прямые авиарейсы в Тюмень
Погода в Крыму на 5 мая: без дождя и тепло до +25
В Крыму отмечают Хыдырлез
В Евпатории застройщика заставили провести газ в квартиры дольщиков
В Крыму возле железнодорожных путей нашли 2 авиабомбы