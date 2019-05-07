В Симферопольском районе сгорела легковушка Daewoo Nexia

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-07T13:04:09+03:00

Машина сгорела почти до тла. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

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В Симферопольском районе, недалеко от села Мраморное, вечером 6 мая загорелся автомобиль. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, сотрудники пожарной охраны в течение 20 минут ликвидировали огонь. И предприняли все меры по безопасности.

- Огонь практически полностью уничтожил автомобиль. Пострадавших при данном происшествии нет. Причины возникновения огня устанавливают эксперты, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.

Кстати, в этот же день в Новом Свете стало плохо женщине. У нее поднялось давление и она на время потеряла сознание. К ней на помощь выехали спасатели. Ее пришлось эвакуировать с помощью катера, который предоставил неравнодушный житель.

После этого пострадавшую одесситку передали сотрудникам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU