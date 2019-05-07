В Симферопольском районе сгорела легковушка Daewoo Nexia
В Симферопольском районе, недалеко от села Мраморное, вечером 6 мая загорелся автомобиль. На место происшествия немедленно выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, сотрудники пожарной охраны в течение 20 минут ликвидировали огонь. И предприняли все меры по безопасности.
- Огонь практически полностью уничтожил автомобиль. Пострадавших при данном происшествии нет. Причины возникновения огня устанавливают эксперты, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.
Кстати, в этот же день в Новом Свете стало плохо женщине. У нее поднялось давление и она на время потеряла сознание. К ней на помощь выехали спасатели. Ее пришлось эвакуировать с помощью катера, который предоставил неравнодушный житель.
После этого пострадавшую одесситку передали сотрудникам "скорой помощи".
ИСТОЧНИК KP.RU