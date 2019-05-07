2019-05-07T14:42:47+03:00
Общество

На акции «Бессмертный полк» ждут 40 тысяч симферопольцев

Они пройдут колонной до Вечного огня в Гагаринском парке
Надежда ДАЦЮК
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Формирование колонны начнется в 8.45 на СевастопольскойФормирование колонны начнется в 8.45 на СевастопольскойФото: Надежда ДАЦЮК
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В акции «Бессмертный полк» в Симферополе 9 мая поучаствуют 40 тысяч горожан. Об этом сообщил один из организаторов Сергей Мельник.

- Каждый год у нас примерно одинаковое количество участников, в этом году ждем 40 тысяч человек, - уточнил Мельник.

Также организатор акции попросил соблюдать правила участия в «Бессмертном полку».

- Во-первых, не нужно приносить с собой национальную символику. Второе, что мы просим, приносите штендеры с портретами только тех людей, которые являются вашими родственниками. Если фото нет, можно просто написать имя, фамилию и отчество. Портреты и награды чужих людей, даже если они знамениты, приносить не стоит. Третье правило - детей пропускайте вперед. И, конечно, участие в нашей акции должно быть добровольным, - рассказал Сергей Мельник.

Напомним, участники акции «Бессмертный полк» в Симферополе начнут собираться 9 мая в 8.45 на улице Севастопольской (перекресток улицы Чехова до Козлова). Колонна выдвигается сразу после парада Победы около 11.00 к Вечному огню в Гагаринском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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