В Москве прогремит праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
В Парке Победы в Москве 10 мая можно будет увидеть праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения города-героя Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.
- В час ночи 10 мая 1944 г. Москва от имени Родины салютовала бойцам армии и флота 24 залпами из 324 орудий. Через 75 лет - 10 мая 2019 года, в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, в 22:00, в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков также будет дан праздничный салют, - добавили в ведомстве.
Кстати, Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии Севастополя в 1944 году - сразу после того, как наши войска выбили врага из города-героя.
Ведомство создало на сайте отдельный раздел, посвященный 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU