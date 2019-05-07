2019-05-07T14:39:54+03:00
Общество

В Москве прогремит праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

Его запустят в 22.00 в Парке Победы
Александра КОРШУНОВА
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Мероприятие пройдет на Поклонной гореМероприятие пройдет на Поклонной гореФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Парке Победы в Москве 10 мая можно будет увидеть праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения города-героя Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

- В час ночи 10 мая 1944 г. Москва от имени Родины салютовала бойцам армии и флота 24 залпами из 324 орудий. Через 75 лет - 10 мая 2019 года, в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, в 22:00, в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков также будет дан праздничный салют, - добавили в ведомстве.

Кстати, Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии Севастополя в 1944 году - сразу после того, как наши войска выбили врага из города-героя.

Ведомство создало на сайте отдельный раздел, посвященный 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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