За кражу рюкзака у алуштинского школьника жителю Ростовской области грозит два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-07T16:15:26+03:00

Подросток не уследил за ранцем, когда занимался спортом

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Крымские полицейские задержали по подозрению в краже жителя Ростовской области. Он похитил школьный рюкзак одного из учеников в Алуште.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленник приехал из Волгодонска.

Он воспользовался моментом, когда несовершеннолетний занимался на улице спортом, оставив свой ранец на парапете здания, и не следил за ним.

В этот момент подозреваемый и похитил рюкзак.

- В результате кражи подросток лишился своих личных вещей, мобильного телефона и школьных учебников, - добавили в пресс-службе.

В отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подросток и его родители поблагодарили полицейских за то, что они вернули им имущество.

Кстати, правоохранители задержали в Симферополе студента с крупной партией наркотиков. У него изъяли 17 пакетов с «солями».

ИСТОЧНИК KP.RU