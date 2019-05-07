За кражу рюкзака у алуштинского школьника жителю Ростовской области грозит два года тюрьмы
Крымские полицейские задержали по подозрению в краже жителя Ростовской области. Он похитил школьный рюкзак одного из учеников в Алуште.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленник приехал из Волгодонска.
Он воспользовался моментом, когда несовершеннолетний занимался на улице спортом, оставив свой ранец на парапете здания, и не следил за ним.
В этот момент подозреваемый и похитил рюкзак.
- В результате кражи подросток лишился своих личных вещей, мобильного телефона и школьных учебников, - добавили в пресс-службе.
В отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Подросток и его родители поблагодарили полицейских за то, что они вернули им имущество.
Кстати, правоохранители задержали в Симферополе студента с крупной партией наркотиков. У него изъяли 17 пакетов с «солями».
ИСТОЧНИК KP.RU