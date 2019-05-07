В Крыму освободили двух украинских рыбаков

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-07T17:42:38+03:00

Жителей Херсона отпустили домой вместе с их судном

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Два херсонских рыбака, которые были в сентябре задержаны крымскими пограничниками, отпущены домой.

Такой пост появился на странице украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в соцсети.

- Только по телефону разговаривала с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, - говорится в сообщении и далее идет речь о том, что «в рамках наших с ней предварительных договоренностей, освобождены вместе со своим судном…два херсонские рыбаки - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов».

- Сейчас они направляются домой на Херсонщину к своим родным, - отмечает Людмила Денисова.

Рыбаки их Херсона были задержаны российскими пограничниками 11 сентября прошлого года. Украинцы незаконно пришвартовались к берегу РФ, на борту их лодки нашли 20 килограммов рыбы. Вдобавок граждане незалежной находились в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU