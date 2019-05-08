В Севастополе загорелся супермаркет
Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в продуктовом супермаркете «Яблоко».
Пожар произошел в торговом центре «Московский» на улице Острякова,64. В служебном помещение супермаркета «Яблоко» загорелась проводка и здание стало заполнятся дымом.
- Руководители торгового центра рассказали, что едкий дым начал быстро распространился по зданию, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.
В здании сработало автоматическое оповещение о происшествии, и покупатели стали сами выходить на улицу. Всего таким образом из торгового центра эвакуировалось 80 взрослых и детей.
Выяснилось, что в компрессорном отделе торгового центра загорелась электропроводка - всего полметра. Сотрудники чрезвычайного ведомства быстро потушили возгорание с помощью порошкового огнетушителя и не допустили дальнейшего распространения огня на другие помещения торгового центра.
ИСТОЧНИК KP.RU