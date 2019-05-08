В Севастополе загорелся супермаркет

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-08T11:27:31+03:00

Пожар возник в подсобном помещении. Фото: ГУ МЧС России по г.Севастополю

Из «Яблока» эвакуировалось 80 человек, пожар удалось избежать

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Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в продуктовом супермаркете «Яблоко».

Пожар произошел в торговом центре «Московский» на улице Острякова,64. В служебном помещение супермаркета «Яблоко» загорелась проводка и здание стало заполнятся дымом.

- Руководители торгового центра рассказали, что едкий дым начал быстро распространился по зданию, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

В здании сработало автоматическое оповещение о происшествии, и покупатели стали сами выходить на улицу. Всего таким образом из торгового центра эвакуировалось 80 взрослых и детей.

Выяснилось, что в компрессорном отделе торгового центра загорелась электропроводка - всего полметра. Сотрудники чрезвычайного ведомства быстро потушили возгорание с помощью порошкового огнетушителя и не допустили дальнейшего распространения огня на другие помещения торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU