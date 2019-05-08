Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 9 по 12 мая
В Крыму с 9 по 12 мая спасатели объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом рассказал министр МЧС Сергей Шахов.
В чрезвычайном ведомстве напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.
ВАЖНО
В связи с этим запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра
• курить, бросать горящие спички, окурки
• использовать пиротехнические изделия
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор
• запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
101 - единый телефон пожарных и спасателей.
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ИСТОЧНИК KP.RU