Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 9 по 12 мая

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-08T11:30:21+03:00

Нельзя разводить костры рядом с сухой травой Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму с 9 по 12 мая спасатели объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом рассказал министр МЧС Сергей Шахов.

В чрезвычайном ведомстве напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

ВАЖНО

В связи с этим запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра

• курить, бросать горящие спички, окурки

• использовать пиротехнические изделия

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор

• запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

101 - единый телефон пожарных и спасателей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Севастополе пожарные тушили возгорание проводки в торговом центре. Всего из магазинов эвакуировалось 80 взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU