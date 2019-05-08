2019-05-08T12:27:54+03:00
Общество

В Севастополе на 30-метровой морской глубине нашли самолет времен Великой Отечественной

Со дна Черного моря подняли двигатель, лопасти и часть корпуса воздушного судна
Галина КОВАЛЕНКО
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Водолазы Черноморского флота подняли со дна Черного моря фрагменты советского самолета.

- Установлено, что сохранившиеся части принадлежат истребителю И-16, который участвовал в боях Великой Отечественной войны, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Водолазы вытащили на сушу двигатель, лопасти и часть корпуса самолета.

В пресс-службе Черноморского флота отметили, что воздушное судно нашли в районе мыса Херсонес под толщей воды – на глубине 30 метров: - На дне остропку и подъем проводили пять водолазов.

На сегодняшний день идет очистка находок от грязи, ила и песка.

Затем специалисты начнут изучать найденные фрагменты и постараются узнать, что произошло с этим воздушным судном, почем самолет погиб и какая судьба экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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