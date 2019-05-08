В Севастополе на 30-метровой морской глубине нашли самолет времен Великой Отечественной
Водолазы Черноморского флота подняли со дна Черного моря фрагменты советского самолета.
- Установлено, что сохранившиеся части принадлежат истребителю И-16, который участвовал в боях Великой Отечественной войны, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Водолазы вытащили на сушу двигатель, лопасти и часть корпуса самолета.
В пресс-службе Черноморского флота отметили, что воздушное судно нашли в районе мыса Херсонес под толщей воды – на глубине 30 метров: - На дне остропку и подъем проводили пять водолазов.
На сегодняшний день идет очистка находок от грязи, ила и песка.
Затем специалисты начнут изучать найденные фрагменты и постараются узнать, что произошло с этим воздушным судном, почем самолет погиб и какая судьба экипажа.
ИСТОЧНИК KP.RU