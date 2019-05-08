Киевлянин пытался провезти в Крым в капоте машины пневматическое оружие

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-08T13:59:40+03:00

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В Крым 22-летний киевлянин пытался провезти пневматическое оружие в капоте машины BMW. Он рассказал, что «забыл» его выложить из автомобиля.

Необычный предмет обнаружили сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым в пункте пропуска «Армянск».

Оружие предназначено для стрельбы снарядами калибром 4,5 мм. В комплекте также был магазин (часть пистолета - прим.Ред.) и газовый баллон.

- В ходе опроса молодой человек пояснил, что, несмотря на продолжительные сборы в поездку, «забыл выложить оружие из машины», - добавили в Погрануправлении.

У молодого человека изъяли пневматический пистоле для проведения баллистической экспертизы.

А мужчину пропустили на территорию полуострова.

Кстати, в Крыму осудили молдаванина, который пытался въехать на территорию республики по поддельному украинскому паспорту. Он рассказал, что оформил его в соседнем государстве "за большие деньги".

ИСТОЧНИК KP.RU