В аэропорту Симферополя высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны
В аэропорту «Симферополь» ветераны, сотрудники силовых структур, воздушной гавани и общественного движения «Зеленый полк» высадили аллею из десятков деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.
В будущем у каждого саженца появится табличка с QR -кодом.
- Там с информацией о герое-ветеране, его жизненном пути и совершенном подвиге. Каждое высаженное дерево будет отображено на специальной карте проекта «Зеленый полк» в сети Интернет, - рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.
В рамках акции «Зеленый полк» планируется создать один из самых зеленых живых памятников воинской славы на территории Крыма и всей России.
Она проводится впервые, а в будущем планируется сделать ее всероссийской.
Кстати, в аэропорту крымской столицы 10 мая встретят миллионного пассажира.
ИСТОЧНИК KP.RU