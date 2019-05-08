В аэропорту Симферополя высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-08T14:56:10+03:00

У каждого саженца появится табличка с QR -кодом. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Каждое дерево отобразят на спецкарте проекта

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В аэропорту «Симферополь» ветераны, сотрудники силовых структур, воздушной гавани и общественного движения «Зеленый полк» высадили аллею из десятков деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

В будущем у каждого саженца появится табличка с QR -кодом.

- Там с информацией о герое-ветеране, его жизненном пути и совершенном подвиге. Каждое высаженное дерево будет отображено на специальной карте проекта «Зеленый полк» в сети Интернет, - рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

В рамках акции «Зеленый полк» планируется создать один из самых зеленых живых памятников воинской славы на территории Крыма и всей России.

Она проводится впервые, а в будущем планируется сделать ее всероссийской.

Кстати, в аэропорту крымской столицы 10 мая встретят миллионного пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU