За 2018 год доходы глава Крыма составили почти 3 миллиона рублей
Доходы главы Крыма Сергея Аксенова за 2018 год составили более 2,9 миллиона рублей. В налоговой декларации он указал, что имеет в собственности земельный участок и дом.
Автомобиля у главы республики не имеется.
Что касается супруги главы, Елены Аксеновой, то ее доход за прошлый год составил почти 13 миллионов рублей.
У нее в собственности две квартиры, жилой дом и больше пяти нежилых участков.
В графе «транспортные средства» указан легковой автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.
СПРАВКА "КП"
Налоговая декларация 3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход.
Кстати, прокуратура Севастополя уличила чиновников департамента по имущественным и земельным отношениям в сокрытии своих доходов. Они предоставили недостоверные данные за 2016-2017 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU