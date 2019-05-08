За 2018 год доходы глава Крыма составили почти 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-08T17:58:02+03:00

Также обнародованы доходы и супруги главы. Фото: Facebook Сергея Аксенова

В декларации он указал один земельный участок и дом

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Доходы главы Крыма Сергея Аксенова за 2018 год составили более 2,9 миллиона рублей. В налоговой декларации он указал, что имеет в собственности земельный участок и дом.

Автомобиля у главы республики не имеется.

Что касается супруги главы, Елены Аксеновой, то ее доход за прошлый год составил почти 13 миллионов рублей.

У нее в собственности две квартиры, жилой дом и больше пяти нежилых участков.

В графе «транспортные средства» указан легковой автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.

СПРАВКА "КП"

Налоговая декларация 3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход.

Кстати, прокуратура Севастополя уличила чиновников департамента по имущественным и земельным отношениям в сокрытии своих доходов. Они предоставили недостоверные данные за 2016-2017 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU