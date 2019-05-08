2019-05-08T18:37:41+03:00
Общество

«Он грохочет и бьется в людских сердцах»: Видео ко Дню Победы от полиции Севастополя

В кадре звучит стихотворение Эдуарда Асадова, потерявшего зрение в боях за город-герой
Галина КОВАЛЕНКО
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За Севастополь шли жестокие бои.За Севастополь шли жестокие бои.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сотрудники полиции Севастополя сняли проникновенный ролик, в котором они декламируют стихотворение «День Победы в Севастополе»:

«Он замер на кораблях,

Он над чашею вечное вскинул пламя,

Он грохочет и бьется в людских сердцах,

Опаляет нас песней, звенит в стихах

Полыхает плакатами и цветами...»

Эдуард Асадов, автор стихотворения, получил тяжелое ранение в боях за Севастополь. После артиллерийской бомбежки 20- летний красавец и балагур полностью ослеп.

В Севастополе сотрудники полиции прочитали стихотворение Эдуарда Асадова."От объятий друзей, от приветствий женщин, От цветов и сияния детских глаз Нет, наверно, счастливее их сейчас! Но безжалостно время..." Видео:УМВД России по г. Севастополю! другой источник

В ролике, который посвящен Победе, кроме красивых трогательных слов, грохочут пушки и винтовки - военная кинохроника донесла до наших дней весь трагизм того жестокого времени.

- День Победы для севастопольцев – особенный праздник: 9-го мая 1944 года после кровопролитных боев Севастополь освободили от немецких захватчиков, а ровно через один год свершилась Победа над фашистской Германией, - отмечают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Для севастопольской земли, где каждый сантиметр пропитан кровью павших бойцов, эти дни священны …

ИСТОЧНИК KP.RU

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