«Он грохочет и бьется в людских сердцах»: Видео ко Дню Победы от полиции Севастополя

СЕГОДНЯ 18:26 2019-05-08T18:37:41+03:00

В кадре звучит стихотворение Эдуарда Асадова, потерявшего зрение в боях за город-герой

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Сотрудники полиции Севастополя сняли проникновенный ролик, в котором они декламируют стихотворение «День Победы в Севастополе»:

«Он замер на кораблях,

Он над чашею вечное вскинул пламя,

Он грохочет и бьется в людских сердцах,

Опаляет нас песней, звенит в стихах

Полыхает плакатами и цветами...»

Эдуард Асадов, автор стихотворения, получил тяжелое ранение в боях за Севастополь. После артиллерийской бомбежки 20- летний красавец и балагур полностью ослеп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/707576" frameborder="0"></iframe> В Севастополе сотрудники полиции прочитали стихотворение Эдуарда Асадова."От объятий друзей, от приветствий женщин, От цветов и сияния детских глаз Нет, наверно, счастливее их сейчас! Но безжалостно время..." Видео:УМВД России по г. Севастополю! другой источник

В ролике, который посвящен Победе, кроме красивых трогательных слов, грохочут пушки и винтовки - военная кинохроника донесла до наших дней весь трагизм того жестокого времени.

- День Победы для севастопольцев – особенный праздник: 9-го мая 1944 года после кровопролитных боев Севастополь освободили от немецких захватчиков, а ровно через один год свершилась Победа над фашистской Германией, - отмечают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Для севастопольской земли, где каждый сантиметр пропитан кровью павших бойцов, эти дни священны …

ИСТОЧНИК KP.RU