«Он грохочет и бьется в людских сердцах»: Видео ко Дню Победы от полиции Севастополя
Сотрудники полиции Севастополя сняли проникновенный ролик, в котором они декламируют стихотворение «День Победы в Севастополе»:
«Он замер на кораблях,
Он над чашею вечное вскинул пламя,
Он грохочет и бьется в людских сердцах,
Опаляет нас песней, звенит в стихах
Полыхает плакатами и цветами...»
Эдуард Асадов, автор стихотворения, получил тяжелое ранение в боях за Севастополь. После артиллерийской бомбежки 20- летний красавец и балагур полностью ослеп.
В Севастополе сотрудники полиции прочитали стихотворение Эдуарда Асадова."От объятий друзей, от приветствий женщин, От цветов и сияния детских глаз Нет, наверно, счастливее их сейчас! Но безжалостно время..." Видео:УМВД России по г. Севастополю! другой источник
В ролике, который посвящен Победе, кроме красивых трогательных слов, грохочут пушки и винтовки - военная кинохроника донесла до наших дней весь трагизм того жестокого времени.
- День Победы для севастопольцев – особенный праздник: 9-го мая 1944 года после кровопролитных боев Севастополь освободили от немецких захватчиков, а ровно через один год свершилась Победа над фашистской Германией, - отмечают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.
Для севастопольской земли, где каждый сантиметр пропитан кровью павших бойцов, эти дни священны …
ИСТОЧНИК KP.RU