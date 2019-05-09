2019-05-09T09:49:59+03:00
День Победы

В центре Симферополя открылась выставка военной техники

Она продлится до 15.00
Александра КОРШУНОВА
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Выставка понравилось и молодому поколениюВыставка понравилось и молодому поколениюФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В День Великой Победы в центре Симферополя, на площади Ленина, открылась выставка военной техники. В этот день с 8 утра все желающие могут ознакомиться с вооружением, сфотографироваться с экспонатами.

На ней представлены экспонаты военной техники Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

На ней представлены экспонаты военной техникиФото: Анастасия КУРДЮКОВА

Она продлится до 15.00 Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Она продлится до 15.00Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

С большим энтузиазмом и интересом посещают эту выставку дети. Некоторые ребята даже залезли на экспонаты, а родители их с удовольствием фотографировали.

А уже в 10.00 в крымской столице начнется главное действо сегодняшнего праздника - Парад Победы - 2019. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте "КП-Крым".

После этого мы покажем прямое включение с ежегодной акции память Бессмертный полк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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