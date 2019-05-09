В центре Симферополя открылась выставка военной техники
В День Великой Победы в центре Симферополя, на площади Ленина, открылась выставка военной техники. В этот день с 8 утра все желающие могут ознакомиться с вооружением, сфотографироваться с экспонатами.
На ней представлены экспонаты военной техникиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Она продлится до 15.00Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
С большим энтузиазмом и интересом посещают эту выставку дети. Некоторые ребята даже залезли на экспонаты, а родители их с удовольствием фотографировали.
А уже в 10.00 в крымской столице начнется главное действо сегодняшнего праздника - Парад Победы - 2019. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте "КП-Крым".
После этого мы покажем прямое включение с ежегодной акции память Бессмертный полк.
ИСТОЧНИК KP.RU