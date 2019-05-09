Из аэропорта «Симферополь» ветераны могут уехать в любой город Крыма на бесплатном такси
Ветераны, которые прилетели в Крым на День Победы и в выходные, могут воспользоваться услугой льготного такси. И уехать в любой город полуострова на нем бесплатно.
Чтобы ею воспользоваться, нужно предъявить удостоверение на специальной стойке заказа такси.
Льготная услуга действует в аэропорту Симферополь с 8 по 12 мая включительно.
Помимо ветеранов, льготы распространяются на тружеников тыла и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, Великой Отечественной войны, а также вдов инвалидов Великой Отечественной войны.
Также услуга предоставляется бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем, гетто и военнопленных
Кроме того, ветераны, инвалиды и бывшие несовершеннолетний узники фашизма могут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности в аэропорту.
Напомним, в аэропорту крымской столицы высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU