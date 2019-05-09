2019-05-09T11:36:10+03:00
День Победы

Из аэропорта «Симферополь» ветераны могут уехать в любой город Крыма на бесплатном такси

Льготная услуга продлится до 12 мая
Александра КОРШУНОВА
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Услугой уже воспользовались первые ветераны. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"Услугой уже воспользовались первые ветераны. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
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Ветераны, которые прилетели в Крым на День Победы и в выходные, могут воспользоваться услугой льготного такси. И уехать в любой город полуострова на нем бесплатно.

Чтобы ею воспользоваться, нужно предъявить удостоверение на специальной стойке заказа такси.

Льготная услуга действует в аэропорту Симферополь с 8 по 12 мая включительно.

Помимо ветеранов, льготы распространяются на тружеников тыла и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, Великой Отечественной войны, а также вдов инвалидов Великой Отечественной войны.

Также услуга предоставляется бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем, гетто и военнопленных

Кроме того, ветераны, инвалиды и бывшие несовершеннолетний узники фашизма могут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности в аэропорту.

Напомним, в аэропорту крымской столицы высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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