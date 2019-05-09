Никитский ботсад 9 мая пенсионеры, ветераны войны и труда могут посетить бесплатно
В День Победы 9 мая ветераны войны и труда, пенсионеры смогут бесплатно посетить Верхний и Нижний парки Никитского ботанического сада.
Для этого нужно будет предъявить соответствующий документ.
Кстати, в годы Великой Отечественной войны молодые сотрудники сада ушли на фронт. А некоторых эвакуировали на Кавказ, где они вели работу по отысканию и сбору лекарственных растений для помощи военным.
А те специалисты, которые остались на полуострове, направили все силы на сохранение сада.
- Всего погибли на фронтах, в партизанских отрядах, от голода и были расстреляны немцами 30 сотрудников, - рассказали в пресс-службе.
Кстати, ветераны, которые прилетели в Крым на День Победы и в выходные, могут воспользоваться услугой льготного такси. И уехать в любой город полуострова на нем бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU