2019-05-09T11:44:39+03:00
День Победы

Никитский ботсад 9 мая пенсионеры, ветераны войны и труда могут посетить бесплатно

Для этого нужно предъявить соответствующий документ
Александра КОРШУНОВА
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Кстати, в годы Великой Отечественной войны некоторые сотрудники сада также ушли на фронт. Фото: пресс-служба НБСКстати, в годы Великой Отечественной войны некоторые сотрудники сада также ушли на фронт. Фото: пресс-служба НБС
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В День Победы 9 мая ветераны войны и труда, пенсионеры смогут бесплатно посетить Верхний и Нижний парки Никитского ботанического сада.

Для этого нужно будет предъявить соответствующий документ.

Кстати, в годы Великой Отечественной войны молодые сотрудники сада ушли на фронт. А некоторых эвакуировали на Кавказ, где они вели работу по отысканию и сбору лекарственных растений для помощи военным.

А те специалисты, которые остались на полуострове, направили все силы на сохранение сада.

- Всего погибли на фронтах, в партизанских отрядах, от голода и были расстреляны немцами 30 сотрудников, - рассказали в пресс-службе.

Кстати, ветераны, которые прилетели в Крым на День Победы и в выходные, могут воспользоваться услугой льготного такси. И уехать в любой город полуострова на нем бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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