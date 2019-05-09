В Крыму в акции «Бессмертный полк» приняли участие 83 тысячи человек

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-09T15:11:28+03:00

Она прошла почти в каждом городе республики

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В Крыму в День Победы в акции «Бессмертный полк» поучаствовали больше 80-ти тысячи человек. Из них в шествии по улицам крымской столицы прошли 47 тысяч жителей.

- Но прошли на два часа быстрее, чем в прошлом году, благодаря хорошей организации, - отметил в комментарии "КП-Крым" координатор шествия в Симферополе Сергей Мельник.

В строю прошел и глава Крыма Сергей Аксенов. Он нес портреты деда по отцовской линии Николая Аксенова и отца матери Семена Пелихатого.

- Один из них был танкистом, второй воевал в пехоте. Оба прошли Висло-Одерскую операцию, - рассказали в пресс-службе Сергея Аксенова.

А глава администрации крымской столицы Наталья Маленко вышла на шествие с портретом своего отца Федора Ведищева, который служил под Смоленском и на Северном флоте.

Оказывали помощь в координации построения и прохождения «Бессмертного полка» 250 волонтеров.

Также работали больше 20 машин «скорой помощи».

Как рассказал

Как сообщили в управлении информации и пресс-службе главы РК, в целом в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Симферополе, приняли участие 54 тысячи человек, в Крыму - 114 тысяч.

А в Севастополе в шествии «Бессмертного полка» прошли 55 тысяч человек. В этом году акция объединила рекордное количество участников.

ИСТОЧНИК KP.RU