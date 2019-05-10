2019-05-10T06:07:38+03:00
Общество

Погода в Крыму на 10 мая: облачно и тепло до +19

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Черное море в окрестностях Феодосии прогрелось до 14°.Черное море в окрестностях Феодосии прогрелось до 14°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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10 мая, в Крыму, по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем временами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Потеплела и вода: Черное море возле Феодосии 14°, Алуште 13°, Ялте 15°, в районе горы Карадаг 14°, Севастополе 13…14° и в Евпатории 14°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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