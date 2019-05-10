В Крыму браконьер выловил рыбы на 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-10T09:45:08+03:00

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Крымские пограничники задержали 23-летнего браконьера из Севастополя. Молодой человек вел незаконную добычу рыбы в районе поселка Орловка.

- В сетях рыбака оказалось более 500 экземпляров обитателей моря, среди которых луфарь и сельдь, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Всего природным ресурсам нанесен ущерб порядка 270 тысяч рублей.

На гражданина-нарушителя завели уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба. По статье 256 Уголовного Кодекса РФ молодому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Браконьер из Севастополя, как выяснилось, браконьер-рецидивист и это не первое его нарушение закона. В прошлом году молодого человека уже задерживали с 100 килограммами рыбы, среди которой была и занесенная в Красную книгу РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU