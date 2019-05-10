В Симферополе на Объездной попали три легковушки и КамАЗ

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-10T11:06:29+03:00

ДТП привело к пробке на трассе. Фото:Автопартнер Крым | ДТП ДПС/VK

ДТП случилось на объездной дороге рядом с кладбищенским комплексом «Абдал» [видео]

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В столице Республики Крым очередное ДТП: участниками аварии стали грузовик и сразу три легковых автомобиля.

- Три машины и КамАЗ попали в дорожно-транспортное происшествие, а в итоге получилась огромная пробка, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам проезжавших мимо водителей, все произошло на объездной дороге возле кладбищенского комплекса «Абдал»: - КамАЗ подмял под себя один автомобиль. И пошла цепная реакция: влетела ехавшая следом машина, в которую врезалась еще легковушка.

Симферополь: ДТП на объездной .В аварию попали грузовик и легковушки. Видео: Автопартнер Крым ДТП ДПС/VK

В итоге на трассе образовался серьезный затор.

В Сакском районе, возле села Елизаветово, также зафиксирована авария с участием несколько автомобилей.

- Произошло ДТП с участием 3-х легковых автомобилей: «ВАЗ-2109», «Toyota Corolla» и «Volkswagen Passat», - сообщает пресс-служба МЧС РК. - Пострадавшие – водитель «ВАЗ 2109» и 2 пассажира «Toyota Corolla», с травмами различной степени тяжести доставлены в Белогорскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU