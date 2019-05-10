В Крыму обезвредили 4 авиабомбы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-10T12:55:56+03:00

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Крымские пиротехники обезвредили 4 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

- Местный житель сообщил, что в 4 километрах от села Багерево Ленинского района обнаружил металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Группа разминирования выехала на место и нашла там 10-килограммовую осколочную авиабомбу. В этом же районе, но уже рядом с селом Фронтовое Ленинского, возле водохранилища были обнаружены еще 3 осколочных авиабомбы.

Все снаряды вытащили из земли и вывез на специальный полигон, где и взорвали. Все прошло по плану и никто не пострадал.

Всего с начала текущего года крымскими спасателями обезврежено уже 147 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

МЧС Республики Крым напоминает, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно звонить по номеру «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU