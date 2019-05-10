2019-05-10T16:28:41+03:00
Происшествия

В Крыму лишили должности чиновника-коммерсанта

Начальника управления капстроительства и ЖКХ города Саки уволили за несоблюдение закона
Галина КОВАЛЕНКО
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В работе администрации города Саки межрайонная прокуратура нашла довольно серьезные нарушения. Выяснилось, что в мэрии не соблюдали должным образом антикоррупционные запреты и ограничения.

- Начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства одновременно занимал должность генерального директора в коммерческой организации, - сообщает пресс-служба прокуратура Республики Крым.

По российским законам муниципальным служащим категорически запрещено заниматься предпринимательством лично или через каких-либо доверенных лиц, нельзя руководить коммерческой организацией.

Поэтому межрайонный прокурор и внес в адрес администрации города Саки представление.

- По результатам его рассмотрения муниципальный служащий уволен с занимаемой должности, - отметили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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