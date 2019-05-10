В Крыму лишили должности чиновника-коммерсанта
В работе администрации города Саки межрайонная прокуратура нашла довольно серьезные нарушения. Выяснилось, что в мэрии не соблюдали должным образом антикоррупционные запреты и ограничения.
- Начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства одновременно занимал должность генерального директора в коммерческой организации, - сообщает пресс-служба прокуратура Республики Крым.
По российским законам муниципальным служащим категорически запрещено заниматься предпринимательством лично или через каких-либо доверенных лиц, нельзя руководить коммерческой организацией.
Поэтому межрайонный прокурор и внес в адрес администрации города Саки представление.
- По результатам его рассмотрения муниципальный служащий уволен с занимаемой должности, - отметили в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU