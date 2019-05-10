Аэропорт Симферополь встретил миллионного пассажира с начала года

СЕГОДНЯ 18:46 2019-05-10T18:57:09+03:00

Изменить размер текста: A A

10 мая, в пятницу, сразу же после Дня Победы, аэропорт Симферополь принял миллионного с начала 2019 года пассажира.

- Юбилейным пассажиром стал четырехлетний Михаил Носов, который вместе с семьей возвращается из Крыма в Екатеринбург, - сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь».

На Крымском полуострове Миша побывал вместе с близкими: родителями, братом, бабушками и дедушкой.

Малыш и его близкие получили сертификат на обслуживание в бизнес-зале и сувениры. Представители компании-перевозчика, обслуживающей маршрут «Симферополь - Екатеринбург»., вручили счастливчикам подарки и сертификат на бесплатный перелет для одного человека по любому российскому направлению.

Нужно отметить, что в этом году, крымский аэропорт обслужил 1 миллион пассажиров на день раньше, чем в 2018 году, что говорит о положительной динамике пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU