Полицейские нашли в Симферопольском районе почти 30 литров «незаконного» алкоголя

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-13T13:35:07+03:00

Женщине грозит штраф до 150 тысяч рублей. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Его продавали в местном магазине

Изменить размер текста: A A

В Симферопольском районе, в селе Строгановка, у 43-летней предпринимательницы в местном магазине нашли 49 бутылок контрафактного алкоголя, это почти 30 литров. В пресс-службе МВД по Республике Крым отметили, что у хозяйки не было разрешительных документов на товар.

При этом на продавала его местным жителям.

- В действиях женщины предусматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований), - дополнили в МВД.

В отношении нарушительницы составили административный протокол. Его грозит от 100 до 150 тысяч рублей штрафа

Напомним, ФСБ в Крыму изъяла контрафактного спирта на 1,5 миллиона рублей. Его прятали в бутылочках из-под детской воды.

А потом продукцию из него продавали ресторанам и кафе под видом элитного алкоголя.

Виновным грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU