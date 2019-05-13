Полицейские нашли в Симферопольском районе почти 30 литров «незаконного» алкоголя
В Симферопольском районе, в селе Строгановка, у 43-летней предпринимательницы в местном магазине нашли 49 бутылок контрафактного алкоголя, это почти 30 литров. В пресс-службе МВД по Республике Крым отметили, что у хозяйки не было разрешительных документов на товар.
При этом на продавала его местным жителям.
- В действиях женщины предусматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований), - дополнили в МВД.
В отношении нарушительницы составили административный протокол. Его грозит от 100 до 150 тысяч рублей штрафа
Напомним, ФСБ в Крыму изъяла контрафактного спирта на 1,5 миллиона рублей. Его прятали в бутылочках из-под детской воды.
А потом продукцию из него продавали ресторанам и кафе под видом элитного алкоголя.
Виновным грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU