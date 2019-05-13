В Симферополе у "стихийщиков" изъяли 90 килограммов молочной продукции

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-13T14:27:28+03:00

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На прошлой неделе у стихийных торговцев в Симферополе изъяли 90 килограммов молочной продукции. Всего сотрудники департамента административно-технического контроля крымской столицы составили 47 протоколов в отношении нарушителей.

Как рассказали в пресс-службе администрации Симферополя, они незаконно реализовывали продукцию в районе Центрального рынка, площади Куйбышева и Московской, проспекта Победы.

- Все материалы рассмотрят на ближайшем заседании админкомиссии, нарушители будут привлечены к ответственности, - сообщила начальник департамента АТК Елена Бурлака.

Нарушители могут отделаться предупреждением или заплатить штраф - от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 5 до 15 тысячи рублей, а юридические - от 50 до 200 тысяч рублей.

Напомним, у симферопольских незаконных торговцев изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц. Ни у кого из "стихийщиков" не было на товары разрешительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU