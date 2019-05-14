2019-05-14T07:45:33+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 мая: без осадков и тепло до +25

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове стало теплее.На полуострове стало теплее.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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14 мая, в Крыму, как и прежде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23…+25º, - ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

Потихоньку прогревается и морская вода: в Феодосии 15°, Алуште 15°, Ялте 14°, Севастополе 14…16° и в Евпатории 15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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