Погода в Крыму на 14 мая: без осадков и тепло до +25
14 мая, в Крыму, как и прежде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23…+25º, - ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
Потихоньку прогревается и морская вода: в Феодосии 15°, Алуште 15°, Ялте 14°, Севастополе 14…16° и в Евпатории 15°.
ИСТОЧНИК KP.RU