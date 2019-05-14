2019-05-14T14:36:25+03:00
Происшествия

Житель Севастополя украл у священника 20 тысяч рублей

Обвиняемого в похищении банковской карточки осудили на два года условно
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемых удалось вывести на чистую воду. Фото: архив "КП"Подозреваемых удалось вывести на чистую воду. Фото: архив "КП"
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В Севастополе оглашен приговор по делу о краже с банковского счета священника.

Приняв позицию гособвинителя прокуратуры, суд признал 36-летнего мужчину и 35-летнюю женщину виновными в краже, совершенной по предварительному сговору, с банковского счета.

- Злоумышленник в ночь на 31 декабря 2018 года похитил у священнослужителя банковскую карту с пин-кодом и передал карту своей знакомой, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Парочка сняла с карточки 20 тысяч рублей, которые поделили между собой.

Гагаринский районный суд города Севастополя приговорил горожанина к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взяв под в зале суда. Женщина получила 2 года лишения свободы, условно, с испытательным сроком на 2 года.

На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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