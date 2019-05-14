2019-05-15T09:45:53+03:00
Общество

В Крыму заговорили об отмене повышения цен на проезд в маршрутках

Руководство региона недовольно работой перевозчиков
Галина КОВАЛЕНКО
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Проезд в маршрутках может стать дешевлеПроезд в маршрутках может стать дешевлеФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Республике Крым пытаются навести порядок на общественном транспорте. Власти, чтобы перевозчики лучше работали одобрили поднятие тарифа на проезд с 13 до 17 рублей, но - корм не в коня. И сейчас идет речь об отмене этого решения.

- 1 июня будут подведены итоги совместной работы Министерства транспорта Республики Крым и Ассоциации автомобильных перевозчиков, - сообщает глава региона Сергей Аксенов. - В случае, если перевозчики не успеют выполнить все взятые на себя обязательства, готов рассмотреть вопрос уменьшения стоимости проезда на маршрутном транспорте.

И руководитель напоминает, что перевозчики обещали обеспечить медосмотры водителей, навести чистоту в автобусах, повысить культуру обслуживания.

Так же шла речь о неукоснительном соблюдении расписания, особенно с наступлением темноты. Но на сегодняшний день слова расходятся с делом.

- К сожалению, пока что КПД невысокий, - отмечает Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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