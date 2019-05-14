В Крыму заговорили об отмене повышения цен на проезд в маршрутках
В Республике Крым пытаются навести порядок на общественном транспорте. Власти, чтобы перевозчики лучше работали одобрили поднятие тарифа на проезд с 13 до 17 рублей, но - корм не в коня. И сейчас идет речь об отмене этого решения.
- 1 июня будут подведены итоги совместной работы Министерства транспорта Республики Крым и Ассоциации автомобильных перевозчиков, - сообщает глава региона Сергей Аксенов. - В случае, если перевозчики не успеют выполнить все взятые на себя обязательства, готов рассмотреть вопрос уменьшения стоимости проезда на маршрутном транспорте.
И руководитель напоминает, что перевозчики обещали обеспечить медосмотры водителей, навести чистоту в автобусах, повысить культуру обслуживания.
Так же шла речь о неукоснительном соблюдении расписания, особенно с наступлением темноты. Но на сегодняшний день слова расходятся с делом.
- К сожалению, пока что КПД невысокий, - отмечает Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU