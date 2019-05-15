В Крыму 15 мая без осадков, туман и до +30 градусов

15 Май 07:14 2019-05-15T07:14:52+03:00

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В среду, 15 мая, в Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градусов. Об этом рассказали в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе 15 мая также без осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, утром и днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +23…+25°.

- На Южном берегу Крыма осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градусов, - отметили синоптики.

В Керчи в среду также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13°; днем +22…+24°.

Кстати, на полуострове до 15 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU