2019-05-15T10:25:18+03:00
Общество

С начала года в Крыму на пожарах погибли 43 человека

Всего на территории республики зарегистрировали больше тысячи возгораний
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму с начала 2019 года на пожарах погибли 43 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рос летального исхода составил 86%.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, подавляющее количество случаев гибели произошло на пожарах в жилом секторе – 88%.

Всего с начала этого года на территории республики зарегистрировали 1011 пожаров.

Министр МЧС по Крыму Сергей Шахов отметил, что необходимо актуализировать перечень мест проживания семей, пожилых людей, которые состоят на учете в органах защиты населения.

А также включить в него неполные многодетные семьи.

- Кроме того, необходимо продолжать информационно-профилактическую работу всех организаций по предупреждению пожаров с участием детей, используя все формы и методы, - подчеркнул Шахов.

Кстати, в Крыму до 15 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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