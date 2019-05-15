С начала года в Крыму на пожарах погибли 43 человека
В Крыму с начала 2019 года на пожарах погибли 43 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рос летального исхода составил 86%.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, подавляющее количество случаев гибели произошло на пожарах в жилом секторе – 88%.
Всего с начала этого года на территории республики зарегистрировали 1011 пожаров.
Министр МЧС по Крыму Сергей Шахов отметил, что необходимо актуализировать перечень мест проживания семей, пожилых людей, которые состоят на учете в органах защиты населения.
А также включить в него неполные многодетные семьи.
- Кроме того, необходимо продолжать информационно-профилактическую работу всех организаций по предупреждению пожаров с участием детей, используя все формы и методы, - подчеркнул Шахов.
Кстати, в Крыму до 15 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU