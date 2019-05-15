Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи начнется в июне
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что работы по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи начнутся в июне. По этому объекту уже завершена экспертиза, деньги выделены по Федеральной целевой программе.
- Есть материал на уголовное дело на предыдущие работы, которые были сделаны в 2017-2018 годах. Сейчас опрашивается подрядчик и должностные лица Госкомитета по охране культурного наследия по целесообразности укрепительных работ, - рассказал Аксенов.
Также он дополнил, что там были нарушений в части проектной документации.
Напомним, ранее крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил сметную документацию, по реставрации Большой и Малой Митридатских лестниц. На работы выделено больше 600 миллионов рублей.
Проектом предусмотрены замена облицовки, а также восстановление декоративных элементов лестницы, конструкции ступеней и плитки площадок.
Работы должны завершиться в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU