2019-05-15T20:08:14+03:00
Общество

Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи начнется в июне

Начало работ затянулось из-за уголовного дела
Александра КОРШУНОВА
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Они должны завершиться в декабре 2019 годаОни должны завершиться в декабре 2019 годаФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что работы по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи начнутся в июне. По этому объекту уже завершена экспертиза, деньги выделены по Федеральной целевой программе.

- Есть материал на уголовное дело на предыдущие работы, которые были сделаны в 2017-2018 годах. Сейчас опрашивается подрядчик и должностные лица Госкомитета по охране культурного наследия по целесообразности укрепительных работ, - рассказал Аксенов.

Также он дополнил, что там были нарушений в части проектной документации.

Напомним, ранее крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил сметную документацию, по реставрации Большой и Малой Митридатских лестниц. На работы выделено больше 600 миллионов рублей.

Проектом предусмотрены замена облицовки, а также восстановление декоративных элементов лестницы, конструкции ступеней и плитки площадок.

Работы должны завершиться в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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