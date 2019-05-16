Центральную улицу Симферополя 19 мая перекроют для автомобилей
В воскресенье, 19 мая, улицу Пушкина в Симферополе перекроют для движения автомобилей. Ограничение продлится с 7.00 до 18.00, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Это связано с проведением мероприятий, посвященных Международному дню музеев.
- 19 мая 2019 года с 07.00 до 18.00 будет перекрыто движение транспортных средств на улице Пушкина (на участке от ул. Гоголя до ул. Самокиша), а также запрещена парковка автомобилей, - дополнили в администрации.
Кроме того, сотрудникам ДПС ГИБДД поручено обеспечить постоянное патрулирование наряда и дежурство машины эвакуатора.
Жителям и гостям крымской столицы рекомендуют заранее продумать пути объезда и места для стоянки.
Кстати, "КП-Крым" подготовила программу мероприятий по городам, приуроченных к Всероссийской акции "Ночь музеев - 2019".
ИСТОЧНИК KP.RU