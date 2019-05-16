2019-05-16T11:52:35+03:00
Общество

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь получил часы от президента РФ Владимира Путина

Владыка отметил свое 80-летие
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Владыке вручили подарок от главы государства. Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархииВладыке вручили подарок от главы государства. Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии
Изменить размер текста:

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил митрополита Симферопольского и Крымского с 80-летием часами и медалью.

В честь дня рождения, как сообщат пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии, юбиляру за большой вклад в развитие православной культуры и укрепление духовно-нравственных традиций в РК, за благородные дела во славу Отечества вручили именные часы «Президент».

Владыку Лазаря также наградили медалью «Русь Святая! Храни веру Православную!».

С днем рождения крымчанина поздравили многие люди, в том числе представители церкви и всех уровней власти.

Крымский священнослужитель от всей души поблагодарил всех, кто так высоко оценил его сорокалетнее архиерейское служение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма
В Симферополе до конца лета залатают ямы на 102 улицах
В Балаклаве 65-летний матрос упал с рыболовецкого судна
В Евпатории сожгли 38 килограммов незаконных «элитных» сыров
На Евпаторийской развязке в Симферополе перекроют движение
Крымские автостанции на майские праздники обслужили больше 500 тысяч пассажиров
Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму у гражданина Украины нашли пистолет
В Симферополе пройдет акция по сбору опасных отходов
Центральную улицу Симферополя 19 мая перекроют для автомобилей
Корабли Черноморского флота "уничтожили" самолеты условного противника в Севастополе
Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи начнется в июне
Часть Симферополя 16 мая останется без воды и света
В Керчи на территории детского сада нашли авиабомбу
18 мая в Крыму пройдут мероприятия, приуроченные 75-летию депортации народов
В Крыму в ДТП попали 4 автомобиля
Замглавы администрации Керчи ушел в отставку
С начала года в Крыму на пожарах погибли 43 человека
В Крыму 15 мая без осадков, туман и до +30 градусов
Жительница Симферопольского района покончила с собой