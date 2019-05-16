Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь получил часы от президента РФ Владимира Путина
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил митрополита Симферопольского и Крымского с 80-летием часами и медалью.
В честь дня рождения, как сообщат пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии, юбиляру за большой вклад в развитие православной культуры и укрепление духовно-нравственных традиций в РК, за благородные дела во славу Отечества вручили именные часы «Президент».
Владыку Лазаря также наградили медалью «Русь Святая! Храни веру Православную!».
С днем рождения крымчанина поздравили многие люди, в том числе представители церкви и всех уровней власти.
Крымский священнослужитель от всей души поблагодарил всех, кто так высоко оценил его сорокалетнее архиерейское служение.
ИСТОЧНИК KP.RU