В Симферополе пройдет акция по сбору опасных отходов
В Симферополе в субботу, 18 мая, с 10.00 до 14.00 пройдет экологическая акция по сбору опасных отходов. Она будет действовать на безвозмездной основе.
На пересечении улиц Менделеева и Набережная будет стоять автомобиль "Газель" с логотипом ООО "Ртутная безопасность".
- Там можно сдать лампы, термометры, батарейки, оргтехнику, просроченные медикаменты в специализированные контейнеры с последующим вывозом и утилизацией, - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Минэкологии Крыма рассказали об уровне загрязнения воздуха в Симферополе. По данным экспертов, концентрация загрязняющих веществ в воздухе находится в пределах нормы.
Исследования проводили в январе этого года специалисты "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
ИСТОЧНИК KP.RU
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