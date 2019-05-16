2019-05-16T12:27:52+03:00
Общество

Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Она сохранится до 19 мая
Александра КОРШУНОВА
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МЧС Крыма предупредило о том, что в республике с 16 по 19 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В ведомстве подчеркнули, что нужно соблюдать необходимые меры безопасности.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем рядом с деревьями и сухой травой;

• курить, бросать горящие спички, окурки;

• использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

Кстати, на пожарах в Крыму с начала 2019 года погибли 43 человека. Всего на территории республики зарегистрировали больше тысячи возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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