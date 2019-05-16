Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
МЧС Крыма предупредило о том, что в республике с 16 по 19 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В ведомстве подчеркнули, что нужно соблюдать необходимые меры безопасности.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем рядом с деревьями и сухой травой;
• курить, бросать горящие спички, окурки;
• использовать пиротехнические изделия;
• оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
• запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
Кстати, на пожарах в Крыму с начала 2019 года погибли 43 человека. Всего на территории республики зарегистрировали больше тысячи возгораний.
ИСТОЧНИК KP.RU