2019-05-16T14:04:11+03:00
Общество

Крымские автостанции на майские праздники обслужили больше 500 тысяч пассажиров

Чаще всего туристы ездили в Севастополь, Евпаторию и Саки
Александра КОРШУНОВА
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Большим спросом пользовалось и межрегиональное направлениеБольшим спросом пользовалось и межрегиональное направлениеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В период майских праздников услугами автостанций Крыма воспользовались 524 тысяч человек. Увеличение пассажиропотока зафиксировали с 26 апреля по 8 мая - 78 тысяч проданных билетов.

Чаще всего туристы ездили в Севастополь, Евпаторию, Саки, Бахчисарай, Ялту, Феодосию и Джанкой.

- В период майских праздников популярностью пользовалось и межрегиональное направление (материковая часть России) - 46% от общей выручки за реализацию билетов. Наибольший пассажиропоток наблюдался в таких направлениях, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Новороссийск, Москва, Темрюк и Сочи, - рассказал директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.

Напомним, аэропорт «Симферополь» с 1 по 12 мая обслужил почти 135 тысяч пассажиров, это на 4 процента больше, чем в 2018 году. При этом количество регулярных пассажирских рейсов выросло до 500.

ИСТОЧНИК KP.RU

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