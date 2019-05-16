В Симферополе до конца лета залатают ямы на 102 улицах
До конца лета в Симферополе планируется завершить ямочный ремонт дорог на 102 улицах. Уже проведены работы на 52 из них.
Как рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Алексей Калистратов, после зимы дороги оказались в «неудовлетворительном состоянии».
И как только позволили погодные условия, ремонт сразу начался.
- С марта на 52 улицах из 102, требующих восстановления дорожного полотна, уже произведен ямочный ремонт. Осталось 50, ремонт на которых, мы планируем закончить до конца августа, - дополнил Калистратов.
Кроме этого, в крымской столице проведут капитальный ремонт центральных улиц: Карла Маркса, Александра Невского, Пролетарской и Караимской.
Напомним, в этом году в Симферополе пройдет реконструкция набережной реки Салгир. На работы выделили 500 миллионов рублей. Все работы должны завершиться до 4 сентября 2019 года.
Кстати, для очистки русла реки дополнительно понадобиться еще 102 миллиона рублей. В целом весь проект разделен на пять этапов.
ИСТОЧНИК KP.RU