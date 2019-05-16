В Симферополе до конца лета залатают ямы на 102 улицах

16 Май 18:22 2019-05-16T18:22:03+03:00

На половине из них работы уже выполнены

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До конца лета в Симферополе планируется завершить ямочный ремонт дорог на 102 улицах. Уже проведены работы на 52 из них.

Как рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Алексей Калистратов, после зимы дороги оказались в «неудовлетворительном состоянии».

И как только позволили погодные условия, ремонт сразу начался.

- С марта на 52 улицах из 102, требующих восстановления дорожного полотна, уже произведен ямочный ремонт. Осталось 50, ремонт на которых, мы планируем закончить до конца августа, - дополнил Калистратов.

Кроме этого, в крымской столице проведут капитальный ремонт центральных улиц: Карла Маркса, Александра Невского, Пролетарской и Караимской.

Напомним, в этом году в Симферополе пройдет реконструкция набережной реки Салгир. На работы выделили 500 миллионов рублей. Все работы должны завершиться до 4 сентября 2019 года.

Кстати, для очистки русла реки дополнительно понадобиться еще 102 миллиона рублей. В целом весь проект разделен на пять этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU